По словам компании, для обеспечения необходимого общественного транспорта и удовлетворения потребностей как можно большей части общества рейсы по маршруту будут организованы 8 раз в день.

"После многомесячных подробных дискуссий с заинтересованными группами сегодня мы представляем маршрут, который обеспечит жителей Паневежского, Шяуляйского и Мажейкского уездов необходимым общественным транспортом практически в том же объеме, что и до сих пор. Мы продолжаем работать, чтобы как можно больше людей могли продолжать путешествовать поездом, а маршруты были организованы по всей стране", - сказал руководитель LTG Link Линас Баужис.

Маршрут Паневежис-Шяуляй-Мажейкяй заменит маршруты Шяуляй-Паневежис, Радвилишкис-Мажейкяй, Радвилишкис-Шяуляй, действовавшие в 2022 году, поэтому купленные на них билеты будут действительны. В случае, если пассажиры со 2 января не пожелают использовать имеющиеся срочные билеты на стартующем маршруте, со 2 января им будет предложено обратиться к специалистам службы поддержки клиентов компании для возврата денег за неиспользованные дни срочного билета.

По словам Баужиса, этот маршрут продолжит обеспечивать сообщение между Паневежисом, Шедувой, Радвилишкисом, Шиленай, Зокняй, Шяуляй, Куршенай, Векшняй, Мажейкяй и другими городками на этой железнодорожной трассе. Стандартный билет Паневежис-Шяуляй-Мажейкяй будет стоить 8,90 евро.