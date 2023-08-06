Снижение инфляции, штраф для TikTok, санкции против Беларуси. Евродайджест: главные события недели

Относительно июньских показателей товары и услуги в июле подешевели на 0,1%. Наиболее заметное падение было зафиксировано в Италии (-1,5%) и Греции (-1%). В то же время на Кипре за месяц цены выросли на 1,3%, в Хорватии и Нидерландах — на 1,2%. В Латвии рост цен относительно июня составил 0,7%, в Эстонии и Литве наблюдалось снижение на 0,4% и 0,3% соответственно.

Евросоюз возобновит переговоры о создании зоны свободной торговли с Филиппинами



Что случилось? В понедельник ЕС и Филиппины объявили о своем намерении изучить возможность возобновления переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Обсуждения начались в 2015 году и продолжались два года, после чего остановились — президентом азиатской страны в 2016-м стал Родриго Дутерте, чья политика в отношении наркоторговцев (в рамках полицейских акций были незаконно убиты несколько тысяч преступников) вызвала критику со стороны западных стран за излишнюю жестокость и несоблюдение прав человека. В 2022 году Дутерте покинул свой пост. "Филиппины — наш ключевой партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и с запуском этого процесса изучения мы прокладываем путь к выводу нашего партнерства на новый уровень. Вместе мы реализуем весь потенциал наших отношений, создавая новые возможности для наших компаний и потребителей, а также поддерживая экологический переход и способствуя справедливой экономике", — заявила во время визита в Манилу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.