Страны ЕС будут должны будут снизить потребление электроэнергии

Что случилось? В пятницу Совет Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения о сокращении потребления электроэнергии в ЕС на 11,7% к 2030 году относительно прогнозов, сделанных в 2020-м. Верхний предел конечного потребления (т.е. доставляемой потребителям электроэнергии) будет установлен на уровне 763 млн тонн нефтяного эквивалента и станет коллективным обязательством для всех стран-членов ЕС. Объем первичного потребления (т.е. включающего в себя также энергию, необходимую для производства и доставки электричества) ограничат 993 млн нефтяного эквивалента, этот показатель будет ориентировочным. "Энергоэффективность — ключ к полной декарбонизации экономики ЕС и независимости от российского ископаемого топлива. Более прочный подход Евросоюза в области энергоэффективности поможет нам не сбиться с курса на достижение целей в области энергетики и климата к 2030 году. Это также может стать важным фактором повышения конкурентоспособности и повышения надежности поставок", — прокомментировала новость еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Что это значит? Каждое государство, входящее в ЕС, разработает план по сокращению потребления электричества. В расчетах будут учитываться энергоемкость экономики, ВВП на душу населения и развитость возобновляемой энергетики. Эти планы рассмотрит Еврокомиссия, которая в случае необходимости имеет право внести правки. Одновременно с этим все государства Евросоюза должны будут с 2024 года поднять более чем вдвое целевой показатель экономии энергии. В соглашении, которого достигли Совет ЕС и Европарламент, подчеркивается, что пример должен подавать государственный сектор, а наиболее уязвимых потребителей, наоборот, национальные правительства должны в приоритетном порядке обеспечить, например, более энергоэффективным жильем.

В Евросоюзе начала работать обновленная система безопасности на внешних границах



Что случилось? Во вторник заработала обновленная Шенгенская информационная система (SIS), которую используют при паспортном контроле на внешних границах Шенгенской зоны. SIS содержит, в том числе, информацию о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, иностранцах, не имеющих права находиться на территории Евросоюза, а также об утерянных или украденных автомобилях, огнестрельном оружии и документах. "Начало работы обновленной SIS знаменует собой четкий шаг вперед в управлении нашими внешними границами и нашей общей Шенгенской зоной. Это ключевая веха в превращении Европы в более безопасное место для ее граждан", — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.

Что это значит? Обновленная SIS действует в 26 странах Евросоюза (кроме Кипра, который подключат летом) и четырех ассоциированных членах Шенгенской зоны: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне. Благодаря реформе пограничники смогут обмениваться данными со своими коллегами из других государств, в том числе решениями о запрете на въезд или постановлениями о депортации граждан третьих стран. Также в систему включили дополнительные биометрические данные разыскиваемых лиц.

Евросоюз обновил стратегию морской безопасности



Что случилось? В пятницу Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовали совместное заявление об обновлении Стратегии ЕС в области морской безопасности. В пресс-релизе подчеркивается, что более 80% мировой торговли осуществляется по морю, около двух третей мировых запасов нефти и газа либо добываются в море, либо транспортируются по морю, а более 95% мировых потоков данных передаются по подводным кабелям. "В условиях растущей геополитической напряженности ЕС должен научиться говорить на языке силы и на море. С обновленной Стратегией мы в полной мере используем наши инструменты для реализации наших интересов и продвижения основанного на правилах порядка на море вместе с нашими партнерами", — подчеркнул Боррель.

Что это значит? Обновленная Стратегия предусматривает как меры по борьбе с традиционными угрозами: пиратством, использованием морских перевозок для торговли людьми и наркотиками, разбоем — так и новыми вызовами: изменением климата, гибридными и кибератаками. Евросоюз планирует проводить военно-морские учения на уровне всего блока, усилить проверки в портах, активизировать защиту морской инфраструктуры и работу по разминированию находящихся на дне мин и снарядов, а также продолжить проведение операций береговой охраны. Будут развиваться и совместные проекты с внешними партнерами, в том числе с НАТО.

Евросоюз впервые ввел санкции против обвиняемых в сексуализированном насилии



Что случилось? Во вторник, в преддверии Международного женского дня, Совет ЕС объявил о включении в санкционный список девяти физических и трех юридических лиц, причастных к нарушению прав женщин в разных странах, в том числе к изнасилованиям и психологическому насилию. "Где бы это ни происходило, мы будем бороться и искоренять все формы насилия в отношении женщин. Принятием сегодняшнего решения мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных, и боремся с безнаказанностью", — считает верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Под санкции попали два афганских министра из "Талибана", ограничивающие право женщин на получение образования и руководящие гендерной сегрегацией в стране, чиновники из Южного Судана, ответственные за применение сексуального насилия во время вооруженных столкновений, Управление начальника военной безопасности Мьянмы и замглавы МВД этой страны, тюрьма Карчак в Иране и Сирийская республиканская гвардия. Больше всего в списке граждан РФ: в него попали полицейские Иван Рябов и Александр Федоринов, пытавшие задержанных на антивоенном митинге в марте 2022 года, а также генерал-майор Росгвардии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин, подчиненные которых ответственны за многочисленные изнасилования мирных жительниц во время вторжения в Украину.