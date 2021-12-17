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Поскольку снижается поток белорусских грузов, Клайпедский порт увольняет 20 работников, эту информацию Delfi подтвердила Дирекция Клайпедского государственного порта.
Снижается поток белорусских грузов, Клайпедский порт увольняет 20 работников
© DELFI / Orestas Gurevičius

Гендиректор порта Альгис Латакас сказал, что влияние санкций порт ощущает на протяжении всего года - часть грузов из Беларуси не приходит в порт с января.

"Фиксируется снижение потока грузов из Беларуси, кроме того, готовимся к прекращению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, поэтому в сентябре мы пересмотрели функции работников дирекции. С учетом объема работ было решено оптимизировать деятельность, после этого будут уволены 20 человек", – сказал он Delfi.

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По данным "Содры", в порту 17 декабря 2021 г. было 252 работника.

Клайпедский порт выполнял функцию транзитного порта для перевозки белорусских удобрений и других товаров.

"Транзит белорусских удобрений занимает немалую часть транзитной перевалки. После того как его не станет, ущерб понесем как мы, так и другие компании, работающие в порту. Этот ущерб будет большим, быстро компенсировать такой большой поток транзита не получится, поэтому потребуется помощь компаниям, и, возможно, дирекции порта", – ранее сказал Delfi Латакас.

Delfi напоминает, что после скандала с транзитом продукции "Беларуськалия" во вторник председатель правления "Литовской железной дороги" Кястутис Шлюжас сообщил об увольнении главы "ЛЖД" Мантаса Бартушки.

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