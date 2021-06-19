Цех виден уже с дороги. Это новое здание, вокруг которого еще проводят работы.
Юстинас приводит гостей в пахнущий шоколадом цех. Он рассказал, что живет рядом и видит цех из окна своего дома.
Юстинас родом из Бабтай (Каунасский район), но вырос он в Вильнюсе, где учился на повара-кондитера, а потом стал технологом пищевой промышленности.
После окончания учебы он работал у одного производителя шоколада, где многому научился.
"Меня всегда привлекало изготовление кондитерских изделий, но однажды друг привез плитку шоколада из Мексики, я попробовал и понял, что никогда ничего подобного не видел в магазинах", – рассказал он о том, как в его жизнь пришел шоколад.
Позже он год проработал в Дубае, где помогал одному шейху открыть шоколадную фабрику.
"Потом я вернулся в Вильнюс и работал два года в одной компании, которая также занимается производством шоколада", – сказал Юстинас.
Уже после возвращения из Дубая он захотел купить усадьбу, чтобы проводить там досуг.
"Я искал усадьбу два года, и нашел ее здесь. Мы приехали, я посмотрел и сказал: "Беру". Тогда я не думал, что открою здесь цех. Мы купили усадьбу и 5 га земли. Позже я понял, что не только путешествовать больше не хочу, но и большие города меня не привлекают, я хочу больше времени проводить на природе в усадьбе, я должен создать себе рабочее место. Идеи были разные. Все началось с пасеки, у нас 32 улья", – рассказал он. По словам Юстинаса, родилась и идея шоколадного цеха, но требовались деньги. Ему удалось найти их и вот ровно год назад начались работы.
"Мы поучим 55 000 евро. Этого, конечно же, не хватит. Часть оборудования мы купим за свой счет. <...> Еще надо было вложить 58 000 евро из своих денег", – сказал он.
Рядом с цехом на свои деньги Юстинас построил помещение для дегустаций, ведь надо объяснять людям, чем отличается магазинный шоколад за 1,,5 евро от шоколада его производства за 5-6 евро.
Он рассказал, что разница кроется в какаи-бобах, которые он привозит из Перу и Никарагуа. Цех пока не работает, но Юстинас знает, что один не справиться, ему надо нанимать помощника. "Открытие планирую к Рождеству, надо успеть ко времени торгового бума", – сказла он.
Юстинас будет продавать шоколад по интернету и через небольшие магазины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из списка пораженных ковидом стран вычеркнуты 10 государств и три острова (24)
Поскольку значительно улучшилось эпидемиологическое...
Угрозы Лукашенко исполняются: возможен и худший сценарий (15)
Похоже, угрозы Александра Лукашенко наводнить Литву...
Только через суд женщине удалось доказать, что ее дочь не устроила пожар в магазине Maxima (33)
Матери 7-летней девочки пришлось потратить немало...
Паромы на косу ходят без остановки: если придерживаться графика, будут огромные заторы (4)
В Литве потеплело, поэтому многие жители решили...
Предприниматель из Ниды: каким будет сезон на косе, увидим после 6 июля (8)
Нидские предприниматели, торгующие копченой рыбой,...