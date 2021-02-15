Рыночные торговцы тоже уже приобрели бизнес-удостоверения. Однако выяснилось, что они не смогут работать. Торговцы считают это насмешкой и намерены обращаться в суд.

Торговцы Паневежского центрального рынка развесили на рынке плакаты: "Малых торговцев никто не слышит", "Почему мы? Потому что крупный бизнес трогать НЕЛЬЗЯ!", "Эксперты, где на улице этот вирус?"

Кроме того, у принимающих решение спрашивают, когда они в последний раз были на рынке? Перед выборами или во сне?

Глава рынка Аста Пачекаюте сказала, что постановление правительства не дает возможности открыть павильоны на рынках.

"Постановление так составлено, что сначала кажется, что рынки смогут работать. Но потом вчитываешься и видишь массу ограничений для малого бизнеса. Такие торговцы должны торговать с лотков или прилавков/палаток на улице, а не в павильонах. У нас на рынке есть павильоны на улице с подъемной дверью, все входы отдельные, но работать там нельзя", – пояснила Пачекаюте, рассказав, что торговцы, узнав о постановлении правительства, пришли на рынок, чтобы готовиться к работе, но их пришлось разочаровать.

"Работать смогут только те, кто установит прилавки или палатки. Такое ощущение, что представители правительства давно не были на рынке и не понимают, как выглядят эти павильоны", – удивлялась директор рынка.

"Возвращение к прилавкам и палаткам - это каменный век. Рыночные торговцы промтоварами не работают третий месяц, для многих из них - это единственный источник доходов. Бабушка, продающая вязанными носками спрашивает, как выжить, что ей делать? Что мне ей сказать? Не мы издаем и корректируем законы", – сказала Пачекаюте.