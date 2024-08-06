2024.08.06 10:27

СМИ: Вильнюсский центр психического здоровья продает комплекс зданий на улице Васарос за 5,18 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вильнюсский городской центр психического здоровья продает комплекс из 7 зданий
Вильнюсский городской центр психического здоровья продает комплекс из 7 зданий
ФОТО: DELFI montažas

Вильнюсский городской центр психического здоровья за 5,18 млн евро продает комплекс из 7 зданий на улице Васарос в столице, сообщает Verslo žinios.

Выставленные на торги здания больницы площадью 2,6 тыс. кв. м. расположены на государственном участке, находящемся в управлении на праве пользования. На продажу выставлены 1-2 этажные здания с мансардами медицинского и административного назначения. Три из семи зданий включены в Реестр культурных ценностей.

„Строительство нового корпуса центра психического здоровья, позволившего оптимизировать деятельность и освободить комплекс исторических зданий, завершилось в июне 2024 года. Еще некоторое время потребуется на производство мебели и переезд отделений“, – рассказал порталу директор Вильнюсского городского центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс.

Окончание торгов запланировано на 19 сентября, а полную передачу помещений новому владельцу больница планирует примерно через полгода, самое позднее – через год после продажи.

Как уже сообщал портал, заказ стоимостью 9,9 млн евро на строительство больницы геронтопсихиатрии, неотложной психиатрии и психосоциальной реабилитации площадью 4,2 тыс. кв. м. получила строительная компания Naresta.

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