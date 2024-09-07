СМИ: в Йонаве планируется строительство завода по производству закаленного стекла – будет создано почти 100 рабочих мест

По словам руководителя группы компаний Glass LT Гедрюса Яцкунаса, завод будет стремиться удовлетворить возросший спрос на закаленное стекло и расширить объемы производства огнестойкого стекла. По словам предпринимателя, в настоящее время алитусское предприятие Glass LT закупает закаленное стекло в больших объемах, однако поставщики не удовлетворяют такой спрос.