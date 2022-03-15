Глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис подтвердил lrytas.lt, что центр логистики сгорел во время серьезного пожара. На складе были продукты для армии и жителей Украины.

"Никаких подробностей о пожаре у нас нет", – сказал Матийошайтис.

Vičiūnų grupė в последнее время критикуют за то, что компания медлила с закрытием предприятия в России, однако неделю назад компания сообщила о планах в связи с закрытием российского филиала.