Глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис подтвердил lrytas.lt, что центр логистики сгорел во время серьезного пожара. На складе были продукты для армии и жителей Украины.
"Никаких подробностей о пожаре у нас нет", – сказал Матийошайтис.
Vičiūnų grupė в последнее время критикуют за то, что компания медлила с закрытием предприятия в России, однако неделю назад компания сообщила о планах в связи с закрытием российского филиала.
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