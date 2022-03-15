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В субботу ночью после артиллерийского обстрела загорелся и полностью сгорел логистический склад компании Vičiūnų grupė, находившийся в Броварах (около 15 км от Киева), сообщает портал lrytas.lt, ссылаясь на украинские СМИ. Люди во время происшествия не пострадали.
„Vičiūnų“ grupės atstovai jau neberodo susidomėjimo paukštynu - jų atstovai pasitarime nedalyvavo
„Vičiūnų“ grupės atstovai jau neberodo susidomėjimo paukštynu - jų atstovai pasitarime nedalyvavo
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис подтвердил lrytas.lt, что центр логистики сгорел во время серьезного пожара. На складе были продукты для армии и жителей Украины.

"Никаких подробностей о пожаре у нас нет", – сказал Матийошайтис.

Vičiūnų grupė в последнее время критикуют за то, что компания медлила с закрытием предприятия в России, однако неделю назад компания сообщила о планах в связи с закрытием российского филиала.

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