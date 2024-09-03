2024.09.03 11:22

СМИ: в прошлом году Литва была вторым крупнейшим в мире экспортером деревянных домов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
в прошлом году Литва была вторым крупнейшим в мире экспортером деревянных домов
в прошлом году Литва была вторым крупнейшим в мире экспортером деревянных домов
ФОТО: mikeledray | Shutterstock

В 2023 году Литва стала вторым крупнейшим экспортером сборных деревянных домов в мире, сообщает портал Verslo žinios. По данным портала, прошлогодний экспорт зданий с элементами отделки из дерева или ДСП составил 164 млн евро.

По данным платформы Comtrade, прошлогодняя выручка компаний-экспортеров сборных деревянных домов снизилась на 27,5 проц. по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 226,3 млн евро. Глава Ассоциации производителей деревянных домов Томас Брашкис рассказал порталу Verslo žinios, что в прошлом году производители пострадали от экономического спада в Скандинавии.

Первое место на экспортном рынке сборных деревянных домов заняла Эстония, ее выручка достигла 390 млн евро, а на третьем месте оказалась Польша с 142,2 млн евро.

В 2023 году Эстония занимала 21,5 проц. рынка, Литва – 9,3 проц., а Польша – 8 проц.

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