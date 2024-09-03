СМИ: в прошлом году Литва была вторым крупнейшим в мире экспортером деревянных домов

По данным платформы Comtrade, прошлогодняя выручка компаний-экспортеров сборных деревянных домов снизилась на 27,5 проц. по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 226,3 млн евро. Глава Ассоциации производителей деревянных домов Томас Брашкис рассказал порталу Verslo žinios, что в прошлом году производители пострадали от экономического спада в Скандинавии.
Первое место на экспортном рынке сборных деревянных домов заняла Эстония, ее выручка достигла 390 млн евро, а на третьем месте оказалась Польша с 142,2 млн евро.
В 2023 году Эстония занимала 21,5 проц. рынка, Литва – 9,3 проц., а Польша – 8 проц.