СМИ: в Литву, возможно, придет еще одна торговая сеть

В публикации сказано, что возможные шаги TEDi на литовский рынок заметил глава Pricer.lt Пятрас Чепкаускас. При посещении одного магазина этой сети в Польше он увидел, что на этикетках появился перевод на литовский язык, он также обратил внимание на то, что компания уже открыта в Литве.