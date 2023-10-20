СМИ: в Литву, возможно, придет еще одна торговая сеть

 
ru.DELFI.lt
TEDi
TEDi
ФОТО: Shutterstock

На литовский рынок может прийти немецкая торговая сеть TEDi, торгующая различными непродовольственными товарами, пишет lrt.lt.

В публикации сказано, что возможные шаги TEDi на литовский рынок заметил глава Pricer.lt Пятрас Чепкаускас. При посещении одного магазина этой сети в Польше он увидел, что на этикетках появился перевод на литовский язык, он также обратил внимание на то, что компания уже открыта в Литве.

По данным Центра реестра, акт об учреждении TEDi prekybos tinklas был подан в июле 2022 г., ее уставный капитал составляет 400 000 евро. Компанию возглавляет Йенс Хейне, который является исполнительным директором дочерних компаний TEDi.

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