СМИ: в Китае застряли литовские товары на 10 млн евро

Около 140 компаний отправили продукцию в Китай на 40 млн евро, их судьба пока не ясна.

По предварительным оценкам Литовской конфедерации промышленников, есть 50 компаний, которые имеют проблемы из-за ухудшения литовско-китайских отношений.