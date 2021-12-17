СМИ: в Китае застряли литовские товары на 10 млн евро

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В связи с обострением отношений Литвы и Китая, по неофициальным данным, в Китае сейчас застряли литовские товары приблизительно на 10 млн евро, сообщил в пятницу портал деловых новостей vz.lt.
Около 140 компаний отправили продукцию в Китай на 40 млн евро, их судьба пока не ясна.
По предварительным оценкам Литовской конфедерации промышленников, есть 50 компаний, которые имеют проблемы из-за ухудшения литовско-китайских отношений.
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