2024.09.07 14:51

СМИ: в Йонаве планируется строительство завода по производству закаленного стекла – будет создано почти 100 рабочих мест

 
ELTA
ru.DELFI.lt
в Йонаве планируется строительство завода по производству закаленного стекла
в Йонаве планируется строительство завода по производству закаленного стекла
ФОТО: Firma V | Shutterstock

В середине следующего года в Йонаве планируется строительство завода по производству закаленного стекла GlassLT Fire. Планируется создать почти 100 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 11,5 млн евро, сообщает Verslo žinios.

По словам руководителя группы компаний Glass LT Гедрюса Яцкунаса, завод будет стремиться удовлетворить возросший спрос на закаленное стекло и расширить объемы производства огнестойкого стекла. По словам предпринимателя, в настоящее время алитусское предприятие Glass LT закупает закаленное стекло в больших объемах, однако поставщики не удовлетворяют такой спрос.

Открытие завода запланировано на первый квартал 2026 года. Бизнес-план предусматривает, что доход компании составит около 10 млн евро в год.

В завод будет инвестировано 3,5 млн евро собственных средств и 8,06 млн евро средств Евросоюза.

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