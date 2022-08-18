Журналисты LRT собрали данные, которые свидетельствуют о том, что Russian Retail Growth Fund, управляющий Snaigė через Кипр, связан с Мамутом и Вексельбергом, которые являются людьми из окружения Владимира Путина. В отношении Вексельберга международные санкции действуют с 2018 года за поддержку кремлевского режима.

Имеющиеся данные показали, что российские акционеры, которые купили Snaigė 10 лет назад, использовали компанию как кредитный банк. Кредитование российского бизнеса было частью сделки, связанной с покупкой акций, а из более 11 млн. евро, которые были выделены российским предпринимателям в качестве кредитов, Snaigė вернула всего 2 млн.

Сейчас компания Snaigė хочет провести реструктуризацию. В 2021 году доходы компании выросли на 14,4% до 32,9 млн. евро, компания понесла ущерб на сумму 2 млн. евро (в 2020 г. чистая прибыль составила 256 000 евро).

Главный владелец акций Snaigė - зарегистрированная на Кипре компания Sekenora Holdings, которую косвенно контролирует Polair.