2024.07.26 11:06

СМИ: Teva Baltic расширит площадь фармацевтической фабрики

 
наймет новых сотрудников
ELTA
Deutsche welle
Teva
Teva
ФОТО: DELFI (V.Kopūsto nuotr.)

Teva Pharmaceutical Industries, один из крупнейших в мире производителей дженериков, инвестирует в вильнюсскую фабрику фармацевтической продукции Teva Baltic – построит два этажа, трудоустроит 25-27 сотрудников, сообщает Verslo žinios.

За счет надстройки двух дополнительных этажей рядом с трехэтажным корпусом научных исследований и экспериментальных разработок площадь помещений увеличится на 1,2 тыс. квадратных метров.

Инвестиции направлены на увеличение производства препаратов для лечения инфекционных заболеваний. По данным портала, текущая годовая мощность производства составляет 5,3 тыс. литров продукта, а расширение позволит увеличить ее почти до 5,6 литров или дополнительных 250 литров в год.

Планируется, что реконструкция завершится в конце 2025 года, а начать эксплуатацию новых помещений можно будет во втором квартале 2026 года.

Teva Baltics получила в прошлом году выручку более 150 млн евро – на 38 проц. больше, чем в 2022 году (108,4 млн евро). Прибыль компании до уплаты процентов и других аналогичных доходов и издержек, а также до налогообложения составила 53,9 млн евро в 2023 году по сравнению с 19,35 млн евро в 2022 году.

В этом году на дивиденды планируется распределить 30 млн евро накопленной прибыли. В 2023 году акционерам было выплачено дивидендов на сумму 50 млн евро.

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