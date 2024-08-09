СМИ: Tesla в Литве открывает компанию

По данным портала, до сих пор формальной деятельностью этого производителя электромобилей в Литве были только зарядные станции Supercharger рядом с Каунасом, поскольку автомобили Tesla продаются через интернет или через неавторизованных представителей, таких как действующая в Вильнюсе компания Deals On Wheels.