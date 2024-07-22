СМИ: стоимость реконструкции самой плохой дороги в Литве может составить более 170 млн евро

„В городе Утяне в настоящее время ведутся работы по укладке асфальта, приводятся в порядок элементы дорожной инфраструктуры. После завершения работ по реконструкции на этом участке будут проложены две полосы движения с новым асфальтовым покрытием, вместо перекрестка Й. Басанавичяус и Купишкё будет оборудовано ​​кольцевое пересечение, появятся автобусные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки“, – прокомментировала представитель Via Lietuvos.

Как напоминает портал, в марте этого года на 61 млн евро начались работы по реконструкции 30-километрового участка магистрали Вильнюс-Утена между Утеной и Молетаем, которые планируется завершить в этом году. По данным Via Lietuvos, уже снято около 83 проц. дорожного покрытия из старых бетонных плит, готовится специальное морозостойкое дорожное основание, также выполнено 70 проц. работ по укладке дорожного основания. По данным компании, на отдельных участках начата укладка первого слоя асфальта – его уложено 54 тыс. кв. м.