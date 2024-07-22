2024.07.22 10:54

СМИ: стоимость реконструкции самой плохой дороги в Литве может составить более 170 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ремонт Молетского шоссе
Ремонт Молетского шоссе
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Стоимость реконструкции некачественного участка магистральной дороги протяженностью около 43 км, расположенного между Реше и Молетай, может составить более 170 млн евро, сообщает портал LRT. По данным компании Via Lietuva, управляющей государственными дорогами, ремонт этого отрезка должен завершиться к 2026 г., тем не менее, сроки будут зависеть от финансирования.

„Сроки выполнения работ на участке от перекрестка Неменчине-Майшягала до Молетая будут зависеть от бесперебойного выполнения физических работ, процедур государственных закупок и возможностей финансирования. Хотя сроки реконструкции всей дороги являются амбициозной целью, интенсивно и быстро проводимые сейчас работы на участке от Молетая до Утяны свидетельствуют о том, что эта цель, при благоприятных обстоятельствах, может быть достигнута“, – сказала LRT представитель компании Йолита Орентайте.

Представитель Via Lietuva сообщила, что в целях повышения качества и ускорения реализации проектов этот отрезок был разбит на пять отдельных участков. По ее словам, в настоящее время уже завершено проектирование двух участков общей протяженностью около 20 км и ведется подготовка к началу исполнительных работ.

„В городе Утяне в настоящее время ведутся работы по укладке асфальта, приводятся в порядок элементы дорожной инфраструктуры. После завершения работ по реконструкции на этом участке будут проложены две полосы движения с новым асфальтовым покрытием, вместо перекрестка Й. Басанавичяус и Купишкё будет оборудовано ​​кольцевое пересечение, появятся автобусные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки“, – прокомментировала представитель Via Lietuvos.

Как напоминает портал, в марте этого года на 61 млн евро начались работы по реконструкции 30-километрового участка магистрали Вильнюс-Утена между Утеной и Молетаем, которые планируется завершить в этом году. По данным Via Lietuvos, уже снято около 83 проц. дорожного покрытия из старых бетонных плит, готовится специальное морозостойкое дорожное основание, также выполнено 70 проц. работ по укладке дорожного основания. По данным компании, на отдельных участках начата укладка первого слоя асфальта – его уложено 54 тыс. кв. м.

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