СМИ: сеть Aldi уже ищет в Литве команду руководителей

Портал vz.lt сообщает, что имеющиеся документы показали, что отбор кандидатов доверили компании Pedersen & Partners. Сама компания не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Vz.lt сообщает, что кастинг кандидатов уже начался.

"Некоторые члены нашей команды получили приглашение на работу в Aldi, мы предполагаем, что они ищут руководителей уровня C - директоров, руководителей департаментов", – сказала член правления Maxima LT“ Эрнеста Дапкене.

Delfi напоминает, что 22 марта появилась информация о том, что в Литву намерена прийти компания Aldi.

Источник Delfi сообщал, что намерения Aldi твердые, магазины планируется открыть уже в следующем году.