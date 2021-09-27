СМИ: самое дорогое предприятие Литвы – компания Thermo Fisher Scientific Baltic

Дороже всего оценивается биотехнологическое предприятие Thermo Fisher Scientific Baltic - 2,9 млрд евро.

Финансовый аналитик Дайва Ракаускене, которая принимала участие в создании списка, заявила, что команда Thermo Fisher Scientific Baltic убедила стратегического акционера, чтобы он продолжал развивать продукты и производство в Литве.

"Первая причина успеха – бывшие и нынешние руководители. Thermo Fisher Scientific Baltic всегда славилась сильными руководителями. Второе - это привлечение сильного иностранного инвестора. Это позволило им перенести и свои знания, и часть заказов в Литву. Плюс, подарочек - коронавирус, из-за чего сильно вырос оборот, экспорт. Радует, что много налогов уплачено", - отметил президент Вильнюсской промышленно-коммерческой ассоциации Сигитас Бесагирскас.

По оценкам экономистов, результаты Thermo Fisher Scientific Baltic уже некоторое время тянут вверх результаты всей промышленности страны.

В прошлом году на первом месте была Maxima grupe. В этом году она на втором месте - 2,25 млрд евро. На третьем месте Ignitis grupe (в прошлом году была на втором), хотя ее стоимость выросла до 1,66 млрд евро.

С. Бесагирскас отметил, что "золотой век" магазинов Maxima завершился, так как усиливается конкуренция и есть всякие акции, например, "не покупай в Maxima".

На четвертом месте в этом году дебютировала новая компания - управляющая порталом объявлений aruodas.lt и другими порталами объявлений в странах Балтии Baltic classifieds group - 1,3 млрд евро. На пятом месте - транспортно-логистический холдинг ME investicija (Girteka logistics) - 1,27 млрд евро, на шестом – Telia Lietuva с оценой в 1,17 млрд евро, на седьмом – Achemos grupe (1,022 млрд евро).

На восьмом месте банк Swedbank (963 млн евро), на девятом – железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (946 млн евро), а закрывает десятку компаний банк SEB bankas (877 млн евро).