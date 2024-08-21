2024.08.21 09:55

СМИ: самая дорогая квартира в Литве в июле была продана в районе Паупис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
самая дорогая квартира в стране в июле была продана в районе Паупис
самая дорогая квартира в стране в июле была продана в районе Паупис
ФОТО: JONAS BALCIUNAS | ELTA / Jonas Balčiūnas

Самая дорогая квартира в Литве в июле была продана на улице Аукштайчю в столичном районе Паупис – стоимость сделки по продаже квартиры площадью 215 кв. м. составила 2,45 млн евро, сообщает издание Verslo žinios.

На втором месте – квартира площадью 150 кв. м. на улице Клайпедос в Вильнюсе – стоимость сделки составила 995 тыс. кв. евро. В пятерку самых дорогих квартир также вошли квартира площадью 111 кв. м. в Пауписе, проданная за 959 тыс. евро, квартира площадью 90 кв. м. в старом доме на ул. Гаоно за 830 тыс. евро, квартира площадью 158 кв. м. на улице В. Кудиркос за 790 тыс. евро.

Самая дорогая июльская сделка в Каунасе была заключена по квартире площадью 122 кв. м. на улице Брастос — за эту квартиру новые владельцы заплатили 702 тыс. евро.

Всего в июле в стране было заключено более 2,5 тыс. сделок купли-продажи квартир, по сравнению с июнем этот сегмент вырос на 4 проц., а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 10,6 проц.

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