СМИ: с 1 июля магазины намерены взимать от 1 до 5 центов за одноразовые пластиковые пакеты

Как сообщает портал, при покупке яблок, картофеля, огурцов или другой развесной продукции придется доплатить за простой прозрачный полиэтиленовый пакет. До сих пор клиенты могли брать их бесплатно.

Исключение будет действовать только для очень легких пластиковых пакетов, в которые будут упаковываться свежее мясо и продукты из него, а также свежая рыба и продукты из нее.