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Продажи контролируемого шведской компанией розничной торговли одеждой предприятия Hennes & Mauritz (H&M) в Литве в прошлом году уменьшились почти на 17% и составили 29,6 млн евро, пишет в пятницу деловой портал vz.lt.
СМИ: продажи H&M в Литве в прошлом году снизились почти на 17%
© AFP / Scanpix

Однако руководство компании называет год стабильным и успешным: она работала прибыльно, а чистые продажи оставались стабильными.

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