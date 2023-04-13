СМИ: Подерис призывает внести изменения в действующий порядок компенсаций за электроэнергию

"Судя по тому, как обстоят дела на рынке в данный момент (январь, февраль, март, апрель), что мы видим, по моему личному мнению, такой порядок компенсаций не должен быть продлен. Мы не можем знать, что будет в мае и июне, но исходя из того, что мы видим, на мой взгляд, такая форма помощи жителям и такая щедрая система применяться не должны", - прокомментировал он LRT.lt.

Эксперт по энергетике Видмантас Янкаускас также утверждает, что с 1 июля следует отказаться от существующего порядка компенсаций за электроэнергию.

"Этот порядок следует изменить, (…) мы уже говорили ранее, что нужно применять другой порядок, что, возможно, этот порядок не самый лучший. Я также согласен с тем, что этот порядок следует изменить", - сказал В. Янкаускас LRT.lt.

Как известно, в первом полугодии текущего года государство выплачивает жителям до 28,5 центов за киловатт-час (кВтч) за потребленную ими электроэнергию, а предел, ниже которого компенсация не выплачивается, составляет 28 центов.