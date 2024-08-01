СМИ: оборот работающих в Литве 129 компаний с российским капиталом с начала войны упал на 40%

В прошлом году в Литве было 175 компаний с российским капиталом и их доход достиг 51,8 млн евро, в 2022 году таких компаний было 208, а их доход составлял 70,1 млн евро.

По данным Creditinfo, предоставленным порталу, 100 проц. компаний с российским капиталом, находящихся в Литве, сокращаются, почти 100 из них в прошлом году обанкротились, были сняты с учета или ликвидированы. 78 из них сняты с учета в этом году, 94 – в прошлом году.

Meat Line Trading, ServerMall, HQ Trade и CBT Vilnius входят в число расположенных в Литве компаний с российским капиталом, получивших в прошлом году наибольший доход.