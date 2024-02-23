СМИ: обанкротилось швейное предприятие Kauno Baltija

 
задолженность в общей сложности составляет 516 949 евро
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

АО Kauno Baltija, занимавшееся пошивом для известных брендов, насчитывающее 115 работников, находится в процессе банкротства, сообщает издание Verslo žinios. Помимо пандемии и войны, компания также упоминает об утрате заказчиками возможности реализации своей продукции на российском рынке.

"Как указано в постановлении Каунасского окружного суда, компания в силу различных независящих от нее обстоятельств (...) не имеет возможности выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами. Текущие заказы и активы компании не создают оптимистических предпосылок относительно расчетов с кредиторами в будущем", – говорит издание.

Vz.lt пишет, что согласно списку кредиторов, на 10 января 2024 г. Kauno Baltija задолжала 29 кредиторам в общей сложности 516 949 евро.

Дело о неплатежеспособности было инициировано управляемым акционерами Kauno Baltija АО Kaubos Turtas, которое указало, что компания не платит за аренду помещений и транспорта и задолжает 171 729 евро.

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