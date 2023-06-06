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Компания Gusto namai начала процесс признания банкротства, сообщает vz.lt. Компании принадлежат три ресторана Gusto blyninė в Вильнюсе: на ул. Аушрос Варту, в ТЦ Vilnius Outlet и на проспекте Лайсвес.
„Gusto blyninė“
„Gusto blyninė“
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vz.lt сообщает, что основатели Gusto namai продали свой бизнес в 2018 г., в последнее время 100% акций компании принадлежали физическому лицу.

По данным "Содры", в апреле в компании Gusto namai работал 41 человек, средняя зарплата в компании составляла 942 евро. Первый ресторан Gusto blyninė в Вильнюсе, на ул. Аушрос Варту, был открыт в 2005 году.

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