СМИ: на период выборов министр энергетики трудоустроил супругу своего бизнес-партнера

По словам министра социальной защиты и труда В. Шилинскаса, он работает с той командой, которую оставила после себя экс-министр Моника Навицкене, и Л. Синкявичене уже была в этой команде.

„Она была советником Моники Навицкене, я команду не менял. Работу делает, претензий нет. А как там насчет Д. Крейвиса, я не задавал этот вопрос“, – сказал министр, недавно назначенный на должность.

Сообщается, что Л. Синкявичене заняла высокий пост в Министерстве социальной защиты и труда (Минсоцтруда) в 2021 году по приглашению тогдашнего министра.