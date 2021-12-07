Однако стало известно о новых средствах давления Китая на литовский бизнес, сказал порталу 15min Видмантас Янулявичюс.

По его словам, замечено, что ограничивается экспорт китайских товаров из портов Китая в Литву. Одно предприятие, ожидавшее груза месяц, услышало, что по политическим причинам его груз переносится в конец очереди. Кроме того, Китай пытается оказывать давление на Литву через предприятия других стран.

Литовские предприятия во вторник возвращены в таможенные системы Китая, однако неясно, надолго ли, говорит глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс.

"Да, так, только, на какое время это произошло, неясно, и не изменят ли что-то, мы не знаем. Это информация от наших предприятий", – сказал BNS Сартатавичюс.

По его словам, вполне вероятно, что на это повлияли усилия Европейской комиссии (ЕК). Однако он говорит, что слышит от предприятий, что китайцы используют средства давления на литовских партнеров за рубежом, а также тормозят заказы импортирующих литовских предприятий.

Например, одно швейное предприятие, которое шьет одежду для французов, сообщило, что китайцы решили больше не покупать продукцию у французского предприятия, потому что она производится в Литве.

"Французы говорят, мол займитесь этим вопросом, иначе мы будем искать других швейников. Это может затронуть немало членов Ассоциации одежды и текстиля", - сказал он.

"Другой случай вчера произошел - одно из предприятий химической промышленности. Оно не один год работает и закупает у Китая электронику. Один из поставщиков написал, что мы больше не будем выполнять эти заказы для вас", - сказал BNS Сартатавичюс.

В минувший четверг стало известно, что литовские предприниматели не могут растаможить товары в Китае, потому что последний вычеркнул Литву из системы таможенного декларирования этой страны.

Китай в последнее время выражал протесты в связи с тем, что Литва развивает отношения с Тайванем, открыла представительство этого острова в Вильнюсе.