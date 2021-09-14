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Согласно информации, появившейся в открытом доступе, жители Тайваня в этом году потратили 76 млн долларов в литовских интернет-магазинах, однако литовский бизнес утверждает, что таких сумм не заметил, сообщил портал lrt.lt.
СМИ: литовский бизнес не заметил тайваньских миллионов
© Zuma Press / Scanpix

Центробанк Литвы утверждает, что объем платежей с Тайванем, все же, увеличился, и некоторые эксперты предполагают, что жители Тайваня могли приобретать через Литву криптовалюту.

Представители литовской община в Тайване также заявляют, что не слышали о том, чтобы тайванцы покупали в литовских интернет-магазинах.

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Согласно имеющимся у ЦБ данным платежного сектора, в первой половине 2021 года по сравнению с 2020 годом объем платежей с Тайванем увеличился на 56%. Но ЦБ отмечает, что не может объяснить причины изменений.

По данным тайваньских ведомств, с февраля по конец июня жители семи крупных городов острова провели почти 112 тыс. платежей по кредитным картам в литовских магазинах на общую сумму более 2,5 млрд новых тайваньских долларов (около 76 млн евро).

Дипломатические отношения между Литвой и Тайванем в этом году заметно укрепились - в июле Тайвань объявил об открытии отдельного от Китая собственного представительства в Литве, в названии которого будет использовано неофициальное название острова.

Китай выступает против использования названия "Тайвань" и любого использования этого слова, чтобы не придавать острову международной легитимности.

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