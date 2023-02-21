СМИ: "Литовские железные дороги" по-прежнему используют созданную в России систему безопасности локомотивов

Сообщается, что российское комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ-У уже 5 лет назад попадало в зону внимания парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

Lrytas напоминает, что после проведения расследования депутаты указали, что КЛУБ-У не отвечает национальным интересам безопасности Литвы и ее необходимо заменить безопасным оборудованием надежного производителя.

По данным журналистов, объявление конкурса на обслуживание системы КУБ-У может означать косвенную помощь российской военной промышленности, а ведь Россия воюет с Украиной.

Свою позицию по этому вопросу представила и компания "ЛЖД".

Компания отмечает, что система КЛУБ-У до сих пор используется и она нуждается в техническом уходе.

"Технический контроль необходим для того, чтобы установленные системы отвечали требованиям и позволили обеспечить безопасное движение поездов", – указали представители "ЛЖД".

По данным компании, новая система в зависимости от финансовых возможностей компании должна будет появиться до 2026–2027 года.