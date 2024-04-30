2024.04.30 20:23

СМИ: литовские компании с начала войны ввезли в Россию товаров двойного назначения на 130 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

С марта 2022 года по август 2023 года литовские компании в обход санкций экспортировали в Россию товары двойного назначения на сумму не менее 130 млн. евро, сообщил во вторник Отдел расследований LRT.

По данным, собранным LRT, товары, используемые на поле боя, перевозились в Россию под видом экспорта в такие страны, как Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан и другие благосклонные к Кремлю страны.

Расследование основано на данных, собранных до августа 2023 года, когда Литва ввела национальные санкции и запретила транспортировку через территорию Литвы некоторых товаров двойного назначения в третьи страны.

По данным Отдела расследований LRT, литовские компании перевозили в Россию подшипники, генераторы сигналов, устройства наблюдения и измерения, станки, процессоры и контроллеры, интегральные схемы, конденсаторы, антенны, радионавигационные устройства, электрические устройства или компоненты, полупроводниковые приборы и другие товары двойного назначения.

В расследовании утверждается, более 70 литовских компаний не раз помогали отправлять в Россию такие товары. Как сообщается, Литва также везла в страну-агрессора микросхемы, которые Россия устанавливает в ракеты и системы спутниковой связи.

По данным LRT, среди компаний, экспортировавших товары, используемые во время войны, есть такие, которые уже 5 лет работают без руководителя, не сдают финансовую отчетность и ликвидируются.

Одной из них является компания по грузоперевозкам Delamode Baltics, клиентами которой, как сообщается, являются Служба охраны государственной границы, Игналинская атомная электростанция, Литовская армия, компания также утверждает, что внесла свой вклад в проведение саммита НАТО в Литве в 2023 г.

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