"Такого падения продаж Nativita следовало ожидать после того, как Комитет государственного контроля (КГК) выявил существенное завышение цен на продаваемые лекарства", – пишет портал ej.by, который цитирует vz.lt.
Как следует из материалов дела, в период с июня 2018 года по сентябрь 2019-го года компания значительно превысила размер предельных оптовых надбавок на лекарства (в том числе для лечения онкозаболеваний), приобретенные у российского "Биокада", при последующей реализации продукции госмонополии "Белфармация". При допустимом уровне в 2%, 4% и 6% фармкомпания применила оптовые надбавки в размере от 19,98% до 121,24%.
В результате применения Nativita завышенных оптовых надбавок сумма превышения фактически полученной выручки от реализации лекарств "Биокада" над расчетной выручкой от реализации превысила 16,1 млн рублей. Штраф был вдвое больше этой суммы – 32,3 млн рублей (около 11 млн евро).
В допандемийном 2019 году продажи Nativita превысили 17 млн евро, а в этом году за восемь месяцев они составили около 4 млн евро.
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