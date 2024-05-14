СМИ: компания из Литвы приняла участие в выставке в Москве

Когда у представителей упомянутой компании спросили, означает ли такое участие в мероприятии, организованном страной-агрессором, то, что компания работает на российском рынке, они заверили, что не работают с этой страной и участвуют по другим причинам.

По словам представителей Tersis, их участие в этой выставке обусловлено участием других клиентов компании.

"Мы не работаем с Россией и не хотим работать. Но на выставку приехали клиенты из Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, и мы там встретились... А организатор выставки, господин Агаларов, из Азербайджана, поставляющего газ в Европу", – говорится в комментарии компании.

Как сообщает портал, логистическая выставка, прошедшая в Москве 19-21 марта, считается крупнейшей в России, в этом году она собрала почти 600 участников.