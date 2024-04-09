СМИ: компания группы Vičiūnai возила в Россию товары, которые можно использовать для ведения войны

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Компания группы Vičiūnai - Plungės kooperatinė prekyba- больше 10 раз возила в Россию на завод Vičiūnai-Rus (в Советск) товары, которые находятся под санкциями, сообщает портал lrt.lt.

Сообщается, что из Литвы в Калининград возили изделия и технологии, которые относятся к группе товаров, использующихся в военных действиях.

Представители Vičiūnai признали, что возили в Россию эти товары, но уверяли, что ничего не знали о действующих санкциях.

Сообщается, что компания Plungės kooperatinė prekyba обеспечивает завод Vičiūnai-Rus в Калининградской области разной техникой.

Портал lrt.lt отмечает, что в списке попавших под санкции товаров, который в прошлом году составили ЕС, США, Великобритания и Япония, сейчас есть товары 50 наименований.

Отмечается, что экспорт и вывоз этих товаров в России запрещен с целью ограничения возможности России повышать эффективность армии.

Напомним, что семья Матийошайтисов, которой принадлежит группа Vičiūnai до сих пор не продала свой бизнес в России. Только на этой неделе появилась информация о продаже завода Vičiūnai-Rus в Калининградской области.

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