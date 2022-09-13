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ИТ-отделение Uber Lithuania Software and Development намерено закрыть свой отдел в Вильнюсе, сообщают несколько зарубежных порталов. О том, что компания, возможно, готовится покинуть Литву, сообщает портал 15min (ему эту информацию подтвердили два не связанных между собой источника).
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© A.Didžgalvio nuotr.

По данным популярного блогера Джерджели Ороша, компания будет работать до июня 2023 года. Он заметил, что одна из причин - нехватка опытных местных лидеров.

Компания в Литве почти всегда попадала в рейтинг компаний с самыми большими зарплатами.

Медиана зарплат в этой компании (до уплаты налогов) составляет 7415 евро, средние зарплаты – 7284 евро. В компании работают 63 человека. В Литве Uber учредил и компанию Uber Lithuania, которая предоставляет услуги перевозки пассажиров и такси.

Delfi пытался связаться с представителями Uber, но пока тщетно.

Техническое бюро в Вильнюсе компания открыла в 2015 году.

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