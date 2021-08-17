Управляемой фондом BaltCap компании Venetus Capital, которая до настоящего времени владела 1% акций специальной компании проекта, будет передано 97% акций Axis Industries, и она станет главным владельцем компании. А у Axis Industries будет 1% акций специальной компании проекта.

BNS напоминает, что согласно концессионному договору на холме в микрорайоне Вильнюса Шешкине должен быть возведен многофункциональный спортивный комплекс, в который, кроме национального стадиона, будут входить еще 15 объектов: площадка для легкой атлетики, 6 баскетбольных залов, 3 площадки для футбольных тренировок, залы для гандбола, гимнастики, бокса. Также будет построен музей спорта, общественный центр, библиотека, детский сад.

Проект на 150 млн евро в последние годы не продвигался из-за споров с правоохранительными органами и Службой госзакупок (СГС), которая признала конкурс на право заключения концессионного договора незаконным, однако суд отменил это решение, а служба решение суда не стала обжаловать.

В марте прошлого года Служба госзакупок не разрешила подписать концессионный договор по просьбе Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Генеральной прокуратуры. Тогда правоохранительные ведомства хотели выяснить, является ли увеличение стоимости концессии после переговоров обоснованным и законным.