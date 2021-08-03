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Производящая строительную древесину и гранулы компания Silales mediena (Молетский район, около 70 км от Вильнюса) в рамках стратегии интенсивного расширения планирует построить современное деревообрабатывающее предприятие, сообщает портал новостей бизнеса vz.lt.
Pjautinė mediena
Pjautinė mediena
© Shutterstock

Глава и владелец компании Silales medienа Виргилиюс Жигайтис заявил, что планируется инвестировать в строительство примерно 30 млн евро, создать около 150 рабочих мест. На предприятии будет производиться строительная древесина, используемая в возведении каркасных домов.

Рядом разместится компания, занимающаяся э.торговлей Poppri Fashion Auctions, которая построит офис и склад.

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