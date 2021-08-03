Глава и владелец компании Silales medienа Виргилиюс Жигайтис заявил, что планируется инвестировать в строительство примерно 30 млн евро, создать около 150 рабочих мест. На предприятии будет производиться строительная древесина, используемая в возведении каркасных домов.
Рядом разместится компания, занимающаяся э.торговлей Poppri Fashion Auctions, которая построит офис и склад.
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