СМИ: Continental не меняет планов инвестиций в Литве, несмотря на давление Китая

"Мы не комментируем политическую ситуацию. Тем не менее, новостей об изменении наших планов в Литве нет - 1,5 тыс. рабочих мест и более 185 млн евро инвестиций",- заявил в интервью порталу vz.lt глава Continental Automotive Lithuania Шаян Али.
По сообщениям СМИ, осенью прошлого года Китай ввел необъявленные экономические санкции против Литвы и оказывал давление на Continental, чтобы она прекратила использование компонентов, произведенных на ее заводе в Литве.
Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.
В апреле прошлого года компания начало строительство второго завода в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ), стоимостью более чем 90 млн. Строительство завода планируется завершить этой весной. Общие инвестиции Continental в Каунасе составят около 185 млн. евро.
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