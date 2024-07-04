2024.07.04 18:01

СМИ: бывший гендиректор предприятия Achema возглавит VMG Wood Solutions

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Achema
Achema
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Рамунас Миляускас, ранее возглавлявший крупнейшее в странах Балтии предприятие по производству азотных удобрений Achema, возглавит предприятие по производству древесных плит VMG Wood Solutions – об этом в четверг сообщил портал Verslo žinios.

„Р. Миляускас перенимает штурвал предприятия, отвечающего за производство древесно-стружечных плит“, – подтвердила директор VMG Wood Invest Ингрида Грикпедене изданию Verslo žinios.

Р. Миляускас ушел с должности директора Achema в марте, его заменил предыдущий исполнительный директор Ауримас Лукошявичюс. В аккаунте Р. Миляускаса на Linkedin указано, что он занимал должность директора предприятия Achema 11 лет, а общий стаж работы в компании на разных должностях составляет 22 года.

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Delfi
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