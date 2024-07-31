СМИ: больше всего налогов в первом полугодии 2024 года заплатила Orlen Lietuva

На втором месте компания по торговле нефтью Okseta, уплатившая 162,3 млн евро налогов, и на третьем месте Circle K Lietuva, управляющая сетью АЗС, чей вклад в бюджет составил 136,7 млн евро.

По данным Verslo žinios, в десятку компаний, уплативших больше всего налогов, также вошли финансовые учреждения Swedbank и банк SEB, уплатив 90,3 млн евро и 77 млн ​​евро соответственно.

В первом полугодии 2024 года юридические лица перечислили на счет ГНИ в общей сложности 8,3 млрд евро налогов, что на 7,8 проц. больше по сравнению с январем-июнем 2023 года.