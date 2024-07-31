2024.07.31 12:41

СМИ: больше всего налогов в первом полугодии 2024 года заплатила Orlen Lietuva

 
ELTA
„Orlen Lietuva“
„Orlen Lietuva“
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В первом полугодии 2024 года больше всего налогов заплатила компания Orlen Lietuva, управляемая нефтяным концерном Orlen, опираясь на данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ), сообщает портал Verslo žinios. За январь-июнь было уплачено 286,2 млн евро – на 9,1 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте компания по торговле нефтью Okseta, уплатившая 162,3 млн евро налогов, и на третьем месте Circle K Lietuva, управляющая сетью АЗС, чей вклад в бюджет составил 136,7 млн евро.

По данным Verslo žinios, в десятку компаний, уплативших больше всего налогов, также вошли финансовые учреждения Swedbank и банк SEB, уплатив 90,3 млн евро и 77 млн ​​евро соответственно.

В первом полугодии 2024 года юридические лица перечислили на счет ГНИ в общей сложности 8,3 млрд евро налогов, что на 7,8 проц. больше по сравнению с январем-июнем 2023 года.

По данным портала, компании оптовой и розничной торговли перечислили в госбюджет 34 проц. всех налогов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии