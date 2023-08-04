СМИ: белорусский предприниматель создал схему уклонения от налогов, в которую вовлечена и Литва

В расследовании указывается, что, несмотря на напряженные отношения с Беларусью, действующий в Клайпеде филиал белорусского концерна "Санта Бремор" (Santa Bremor) процветает. Утверждается, что транзит замороженной рыбы через Литву в Беларусь в 2022 году только увеличился.

Отмечается, что предприниматель, близкий к белорусскому диктатору, создал схему, чтобы снабжать белорусский завод сырьем через Литву, а прибыль скрывать в государствах, так называемых налоговых гаванях.

С 2016 года в налоговые гавани через несколько компаний, связанных с Мошенским, ушли 250 млн. евро, а попасть туда деньгам помогла огромная кредитная схема, которая проходила через разные страны, включая Литву, указывается в расследовании LRT.

В расследовании также подчеркивается, что, несмотря на напряженные отношения с Беларусью, в прошлом году клайпедская компания "Санта Трейд" (Santa Trade), принадлежащая дочери Мошенского, перевезла через Литву в Беларусь рекордное количество товаров – замороженную рыбу и икру.