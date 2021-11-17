СМИ: "Беларуськалий" и его покупатели пытаются обойти санкции

"Беларусь готова направить экспорт калийных удобрений в порты Ленинградской области Мурманска, если Литва откажется грузить белорусские удобрения. Однако эксперты сомневаются в том, что страна сохранит прежний уровень прибыльности от торговли удобрениями. Кроме того, в российских портах сейчас не хватает мощности для экспорта калийных удобрений – российские компании сами пользуются портами Балтийских стран", – сообщил портал ej.by, который цитирует vz.lt.

В отношении крупнейшего экспортера удобрений "Беларуськалия" - "Белорусской калийной компании" (БКК) - санкции не применяются. В этой торговой компании "Беларуськалию" принадлежат 48% акций. Это ниже предела, при котором вступают в силу санкции США. Однако за услуги в Литве до сих рассчитывался "Беларуськалий".

"ЕС ударил по "Беларуськалию" совсем не тем ударом, какого ожидали оппоненты Александра Лукашенко. Пожалуй, страх дестабилизировать пищевой сектор оказался сильнее желания наказать белорусскую власть", – цитирует vz.lt публикацию rubaltic.ru.

В июне ЕС ввел санкции на белорусские удобрения, в которых содержание калия меньше 40% и больше 62%. Основные продукты "Беларуськалия" содержат от 40 до 62% калия, поэтому ограничения в отношении них не применяются, как и в отношении прочих договоров с белорусским поставщиком, заключенных до введения санкций.