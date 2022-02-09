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Пять компаний литовского капитала могут попасть под санкции белорусского режима, сообщил белорусский портал новостей officelife.media, однако представители этих компаний заявляют, что не будут комментировать политические решения, пишет литовский портал lrt.lt.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

В публикации упоминается Миндаугас Марцинкявичюс, бизнесмен и миноритарный акционер Vilniaus Prekyba Group, управляющий сетью продуктовых магазинов Mart inn Food в Беларуси. Кроме того, под санкции может попасть сеть магазинов товаров для дома и хозтоваров "Ома", входящая в группу Kesko.

Утверждается, что Vakarų medienos grupė, контролирующая четыре предприятия по производству ДСП, фанеры и мебели в Беларуси, может столкнуться с санкциями. А также компания, предоставляющая услуги таможенного брокера "Монолит Пром Инвест", одним из акционеров которой является Юргис Адомавичюс. Упоминается фармацевтическая компания NatiVita, в которую инвестировала Pharnasanta Group, последней косвенно управляет литовкий бизнесмен Гедиминас Жемялис.

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По данным портала, Александр Лукашенко может объявить санкции в ответ на расторжение соглашения о транспортировке удобрений между "Беларуськалием" и "Литовскими железными дорогами".

По оценкам, в Беларуси действует около 575 компаний с литовским капиталом, в том числе производитель спортивной одежды Audimas, Modus Group, переработчик зерна Kauno Grūdai, Eugesta и другие компании.

BNS напоминает, что во исполнение санкций США в отношении "Беларуськалия", объявленных в августе прошлого года и вступивших в силу 8 декабря, правительство Литвы 12 января подтвердило, что соглашение между ЛЖД и белорусской компанией не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто с 1 февраля.

"Беларуськалий" обжаловал решение правительства в суде. Кроме того, Минск с понедельника больше не пропускает транзитные поезда из Литвы для перевозки удобрений и нефтепродуктов через территорию Беларуси.

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