В публикации упоминается Миндаугас Марцинкявичюс, бизнесмен и миноритарный акционер Vilniaus Prekyba Group, управляющий сетью продуктовых магазинов Mart inn Food в Беларуси. Кроме того, под санкции может попасть сеть магазинов товаров для дома и хозтоваров "Ома", входящая в группу Kesko.

Утверждается, что Vakarų medienos grupė, контролирующая четыре предприятия по производству ДСП, фанеры и мебели в Беларуси, может столкнуться с санкциями. А также компания, предоставляющая услуги таможенного брокера "Монолит Пром Инвест", одним из акционеров которой является Юргис Адомавичюс. Упоминается фармацевтическая компания NatiVita, в которую инвестировала Pharnasanta Group, последней косвенно управляет литовкий бизнесмен Гедиминас Жемялис.

По данным портала, Александр Лукашенко может объявить санкции в ответ на расторжение соглашения о транспортировке удобрений между "Беларуськалием" и "Литовскими железными дорогами".

По оценкам, в Беларуси действует около 575 компаний с литовским капиталом, в том числе производитель спортивной одежды Audimas, Modus Group, переработчик зерна Kauno Grūdai, Eugesta и другие компании.

BNS напоминает, что во исполнение санкций США в отношении "Беларуськалия", объявленных в августе прошлого года и вступивших в силу 8 декабря, правительство Литвы 12 января подтвердило, что соглашение между ЛЖД и белорусской компанией не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто с 1 февраля.

"Беларуськалий" обжаловал решение правительства в суде. Кроме того, Минск с понедельника больше не пропускает транзитные поезда из Литвы для перевозки удобрений и нефтепродуктов через территорию Беларуси.