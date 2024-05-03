2024.05.03 07:00

Служба защиты прав потребителей закрыла доступ к двум электронным магазинам

 
ru.DELFI.lt
Internetinė prekyba
Internetinė prekyba
ФОТО: Shutterstock
Государственная служба защиты прав потребителей (ГСЗПП) получила разрешение суда блокировать сайты https://www.sinerta.lt и https://www.pirmi.lt. Служба уже обратилась к поставщикам интернет-услуг с просьбой блокировать доступ к этим интернет-магазинам.

ГСЗПП с начала года получила 200 жалоб покупателей на ЗАО Sinerta LDC - не были доставлены приобретенные товары и не были возвращены деньги за них. Часть споров до реструктуризации компании при посредничестве ГСЗПП решили мирно, потребителям вернули деньги. Однако после того как компания перестала участвовать в решении споров, а ГСЗПП продолжала получать заявления клиентов, ГСЗПП обратилась в ЗАО Sinerta LDC с требованием устранить нарушения прав покупателей.

Несмотря на это компания продолжала свою деятельность, нарушая интересы потребителей, тогда ГСЗПП инициировала блокирование доступа к сайту компании.

Клиентов, которые не получили товары и уплаченные за них деньги, просят до 5 мая 2024 подать заявки в деле о реструктуризации ЗАО Sinerta LDC. Подробная информация здесь.

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