Служба занятости: жители Литвы выбирают профессии, на которые не повлияют экономические потрясения

Чаще всего люди выбирают программы помощника социального работника, водителя перевозки грузов моторным транспортом и учетчика.

"В десятке популярных программ также – обучение графическому дизайну, создание фото- и видеопродукции. Квалификацию или компетенцию, создающую высокую добавленную стоимость, до 2026 года могут приобрести около 19,4 тыс. жителей страны. На эти цели выделено 76,6 млн. евро", – говорится в сообщении.

Самая популярная в этом году – программа обучения помощника социального работника (1045 участников). Самая популярная долгое время программа водителей перевозки грузов моторным транспортом оказалась на втором месте – ее выбрали 819 клиентов. Программа обучения графическому дизайну, создание фото- и видеопродукции была наиболее популярной среди выбирающих компетенции, создающие высокую добавленную стоимость (325).

463 ищущих работу выбрали программы создания дизайна интернет-сайтов, Python, аналитики данных, CNC и аналогичных программ обучения.

"Программы нового поколения чаще всего выбирают ищущие работу люди в возрасте 30–44 лет (53 проц.), а также молодежь в возрасте до 29 лет – 44,3 проц. Женщины чаще решаются приобрести пользующуюся спросом специальность – их 50,1 проц. из всех приступивших к обучению“, – говорится в сообщении.

Общая эффективность обучения в январе-сентябре этого года после 6 месяцев (то есть лиц, закончивших профессиональное обучение 6 месяцев назад и работающих) достигла 80,9 проц. Среди выбравших программы, создающие высокую добавленную стоимость, на рынке труда остались 90,3 проц.