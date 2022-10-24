aA
За первые 9 месяцев этого года к учебе приступили более 10 тыс. клиентов Службы занятости. Это на 171,7 проц. больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Служба занятости.
Служба занятости: жители Литвы выбирают профессии, на которые не повлияют экономические потрясения
© Shutterstock

Чаще всего люди выбирают программы помощника социального работника, водителя перевозки грузов моторным транспортом и учетчика.

"В десятке популярных программ также – обучение графическому дизайну, создание фото- и видеопродукции. Квалификацию или компетенцию, создающую высокую добавленную стоимость, до 2026 года могут приобрести около 19,4 тыс. жителей страны. На эти цели выделено 76,6 млн. евро", – говорится в сообщении.

Статьи по теме:
В Литве временно закрывается роскошный центр отдыха и увольняет 71 работника
Печальный прогноз: пенсии будущих пенсионеров в Литве составят всего треть зарплаты

Самая популярная в этом году – программа обучения помощника социального работника (1045 участников). Самая популярная долгое время программа водителей перевозки грузов моторным транспортом оказалась на втором месте – ее выбрали 819 клиентов. Программа обучения графическому дизайну, создание фото- и видеопродукции была наиболее популярной среди выбирающих компетенции, создающие высокую добавленную стоимость (325).

463 ищущих работу выбрали программы создания дизайна интернет-сайтов, Python, аналитики данных, CNC и аналогичных программ обучения.

"Программы нового поколения чаще всего выбирают ищущие работу люди в возрасте 30–44 лет (53 проц.), а также молодежь в возрасте до 29 лет – 44,3 проц. Женщины чаще решаются приобрести пользующуюся спросом специальность – их 50,1 проц. из всех приступивших к обучению“, – говорится в сообщении.

Общая эффективность обучения в январе-сентябре этого года после 6 месяцев (то есть лиц, закончивших профессиональное обучение 6 месяцев назад и работающих) достигла 80,9 проц. Среди выбравших программы, создающие высокую добавленную стоимость, на рынке труда остались 90,3 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Безработица в Литве за месяц снизилась и составила 8,1%

Официальная безработица в Литве в сентябре снизилась...

TOP новостей

МВД Литвы отреагировало на слова Поцюса: это попытка прикрыть истинные причины увольнения

Рассказ бывшего руководителя Службы общественной...

Lagom Bistro Lagom Bistro

Кухня белорусского эмигранта в Литве: "В Беларуси может пойти не так все, что угодно, а здесь я делаю свое дело"

Как принять решение переехать в Вильнюс и уже через...

Покинувший пост главы СОБ Поцюс: когда был поднят вопрос беспорядков, министр ответила – я тебе уничтожу

Покинувший пост главы Службы общественной...

Эфир Delfi: звонки Шойгу, украинцы в Электренай, уехать от режима и открыть бистро в Вильнюсе

В Центре молодежи города Электренай украинки, бежавшие...

Государственный проект лишит жителей домов и земли: полученное письмо перевернуло с ног на голову привычный уклад

Выяснилось, где будет проходит отрезок Rail Baltica...