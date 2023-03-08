Служба занятости: выборы оказали влияние на динамику рынка труда

Как сообщается в пресс-релизе, официальная безработица в Литве в феврале сократилась на 0,1 проц. пункта. до 9,1 проц. Уровень безработицы сократился в 30 из 60 самоуправлений страны, в 14 – вырос, в 16 – остался без изменений.

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"Из-за меньшего количества рабочих дней (укороченный месяц и праздничные дни) в феврале традиционно количество официальных вакансий было меньше, чем в январе, и меньше людей вернулось на рынок труда. Несмотря на это, в последний месяц зимы нами фиксировался рост временной занятости. В основном это было связано с работой в муниципальных избирательных комиссиях", — сказала руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

Установлено, что в феврале трудоустроились 15 тыс. клиентов службы занятости, 6,3 тыс. выбрали индивидуальную деятельность на основании справки или свидетельства о предпринимательстве. Количество бессрочно трудоустроенных сократилось на десятую часть (9,6 проц.), а количество временно трудоустроенных увеличилось на четверть (25,2 проц.). Этот рост был вызван занятостью безработных на муниципальных выборах.

Сообщается, что в Литве в феврале работодатели в службе занятости зарегистрировали 12,1 тыс. вакансий, что на пятую меньше, чем в январе, однако столько же, как и в декабре. Три четверти зарегистрированных в феврале вакансий – это квалифицированные предложения: для квалифицированных рабочих и операторов (4,8 тыс.), специалистов и служащих (2,5 тыс.), работников сферы обслуживания и продавцов (1,6 тыс.), руководителей (0,2 тыс.). Четверть зарегистрированных вакансий (2,9 тыс.) – неквалифицированные предложения работы.

Наибольшее количество вакансий в феврале работодатели зарегистрировали в самоуправлениях Вильнюса (3,3 тыс.), Каунаса (1,9 тыс.) и Клайпеды (1,1 тыс.). Меньше всего – в городе Неринге (15), Калварийском (16), Пагегяйском (16) и Скуодасском (23) районах.