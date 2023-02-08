В январе также фиксировался рост количества вакансий. В общей сложности за первый месяц года работодатели зарегистрировали 15,3 тыс. вакансий – это на четверть больше, чем в декабре. В группе специалистов и служащих учреждений больше вакансий было для врачей общей практики, инженеров-механиков, мастеров и бригадиров строительных и производственных работ, специалистов по продажам, ассистентов врача-одонтолога, педагогов, психологов, физиотерапевтов, разработчиков приложений, инженеров-технологов и инженеров производства. В группе руководящих позиций – для руководителей в сфере строительства, производства, торговли и финансов.

В группе квалифицированных рабочих и операторов больше всего возможностей трудоустроиться было у жестянщиков, операторов сельскохозяйственной и подобной техники, операторов металлообрабатывающих станков, строителей, водоснабженцев и трубомонтажников, каменщиков, сварщиков, маляров и мебельщиков.

По данным Службы занятости, официальная безработица в стране в январе выросла на 0,3 проц. пункта. – до 9,2 проц., что на 1 проц. пункта ниже, чем год назад. В январе в поисках работы обратилось на 18,4 проц. (на 4,3 тыс.) больше, чем в декабре – всего 27,5 тыс., сообщает Служба.

В первый месяц года отмечена активизация работодателей в поиске работников, также увеличился минимальный размер оплаты труда. Эти факторы способствовали увеличению среднемесячной брутто-зарплаты на предлагаемых вакансиях на 65 евро (на 5,4 проц.). В январе она составила 1282 евро.

По данным Содры на 1 февраля, в Литве было 1,44 млн застрахованных лиц (платящих взносы социального страхования), что на 1 тыс. (0,1 проц.) больше, чем в начале года.