Служба занятости: в прошлом году наибольшее число уведомлений о массовом увольнении получено от ЛЖД

В 2022 году наибольшее число уведомлений о массовом увольнении работников поступило от предприятий, работающих в сферах производства (26), образования (12), транспорта и хранения (11). Впервые за пять лет не получено уведомлений о массовом увольнении работников от предприятий из сфер финансов и страхования. Наименьшее число уведомлений получено от строительных компаний, а также от компаний, работающих в сферах администрирования и обслуживания. На увеличение данного числа сильнее всего повлияли увольнения в сфере транспорта и хранения.
В списке увольняемых работников – больше всего работников некогда крупных предприятий страны: из группы Литовских железных дорог (LTG grupė) – 1950, АО Lietuvos paštas – 592, АО Kaišiadorių paukštynas – 395, ЗАО Birių krovinių terminalas – 136, санаторий Belorus – 111.
Наиболее частая причина массового увольнения работников – оптимизация труда, реорганизация, нередко в качестве причины указывается сокращение числа заказов и спад объемов деятельности, вследствие чего часть выполняемый работниками функций становится избыточной. Уведомлений о банкротстве получено 13 (планируется уволить 0,5 тыс.), о ликвидации предприятия – 6 (планируется уволить 0,2 тыс.). Число уведомлений о банкротстве в 2022 году является самым низким за последние пять лет.
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