Служба занятости: в марте повысился барометр европейского рынка труда

"Европейские государственные службы занятости ожидают, что в ближайшие месяцы занятость снова возрастет, а уровень безработицы повысится очень незначительно", - цитируется в отчете глава прогнозирования Института исследований в области занятости (IAB) Энцо Вебер.

Показатели занятости в европейских странах улучшаются. Сообщается, что компонент занятости европейского барометра увеличился на 0,4 пункта до 101,7. Это указывает на то, что перспективы занятости на рынках труда продолжают оставаться положительными.

Компонент, прогнозирующий безработицу, по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7 пункта. Однако он остался в отрицательной зоне – 98,9.

Прогнозируется, что перспективы Литвы в ближайшие месяцы также останутся положительными. В марте по сравнению с февралем барометр увеличился на 0,6 пункта и на данный момент составляет 102,9.