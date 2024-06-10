Служба занятости: в Литве в прошлом месяце работодатели зарегистрировали 17 500 вакансий

По словам представителя Службы занятости, безработные по-прежнему активно возвращались на рынок труда: „в мае к работе приступили 19,8 тыс. клиентов – меньше, чем в апреле, но больше, чем в декабре-марте. Еще 8,4 тыс. человек начали свою деятельность по бизнес-сертификатам“.

С начала прошлого года больше всего вакансий в мае было объявлено для барменов, операторов АЗС, слесарей, операторов грузовых платформ и погрузчиков, укладчиков напольных покрытий, плиточников, подготовителей и монтажников металлоконструкций.

Количество вакансий с начала года было самым высоким в таких отраслях как оптовая и розничная торговля, строительство, гостинично-ресторанный бизнес, художественно-развлекательная сфера, организация отдыха, административная и обслуживающая деятельность, сфера образования.

С начала года наиболее активно безработные трудоустраивались в компаниях по предоставлению гостинично-ресторанных услуг, организации художественно-развлекательной и курортной деятельности, в горнодобывающей отрасли и разработке карьеров, а также в агентствах недвижимости.

„Мы фиксируем не только типичную для этого сезона активизацию рынка труда, но и привычное в это время года сокращение безработицы. Число безработных в мае сократилось почти на пять тысяч. Это лето мы встречаем с более низкой официальной безработицей, чем год назад“, – отметила Ю. Земблите.